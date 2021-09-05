سينتيا خليفة بـ 3 وجوه درامية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لـ «الاتحاد»، عن ملامح شخصيتها الدرامية في أحداث مسلسل الشامي «8 Days»، حيث تجسد شخصية «ياسمين»، ضابط شرطة في العاصمة اللبنانية، وتسعى خلال الحلقات للقبض على محام شهير، أجبرته الظروف أن يكون محل اتهام بقضية قتل، المسلسل تدور أحداثه في إطار الدراما البوليسية حول مجموعة من الجرائم التي شهدتها العاصمة اللبنانية، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 8 حلقات، ومن تأليف وإخراج مجدي سميري، ويشارك في بطولته بديع أبو شقرا، إليسا زغيب.

ومن جانب آخر تواصل تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «دليلك الذكي للطلاق»، وتجسد شخصية «تارا»، الفتاة الجامعية في عمل من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعاً، ولكنها تخفى أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة تواجه الطلاق، والعمل مقتبس أحداثه من المسلسل الأميركي «Girlfriends Guide To Divorce»، من إخراج مصطفى أبو سيف، ويشارك في بطولته إنجي المقدم، وعمر الشناوي.

كما تجسد شخصية «سونيا»، في أحداث مسلسل «بيمبو»، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يجمع بين التشويق والغموض، على مدار 15 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية.. ومن إخراج عمرو سلامة، ويشارك في بطولته أحمد مالك، ورزان مغربي.