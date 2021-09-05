كيف ينفق براد بيت ثروته؟

أبوظبي (الاتحاد)

أدى الممثل الأميركي براد بيت أفضل الأدوار، وحصل على أفلام جديرة بالفوز بالأوسكار، ويطلق عليه ابن هوليوود الذهبي، ويعد أحد الممثلين المحظوظين، وحقق ثروة تجاوزت الـ 300 مليون دولار، وحاول موقع «The Things» معرفة وجوه إنفاقها.

عقارات هائلة

تقدر قيمة محفظة بيت العقارية بحوالي 100 مليون دولار، حيث اشترى مع زوجته السابقة النجمة الشهيرة أنجلينا جولي قصراً في نيو أورلينز مقابل 3.5 مليون دولار في العام 2007، وقصراً آخر في غرب لندن بقيمة 16.8 مليون دولار العام 2012، وقصر شاتو ميرافال في فرنسا مقابل 35 مليون دولار العام 2008. وفي العام 2010، اشتريا فيلا في فالبوليسيلا بإيطاليا مقابل 41 مليون دولار.

وقبل أن يتزوج من زوجته الأولى النجمة جنيفر أنيستون، اشترى بيت قصر إلفيرا المخيف في لوس فيليز بكاليفورنيا، مقابل 1.7 مليون دولار العام 1994.

واشترى لنفسه فيلا خاصة في مايوركا مقابل 3.1 مليون دولار، كما أنه يخطط لبناء فندق خاص به في كرواتيا، ولديه منزل على شاطئ سانتا باربرا بقيمة 4 ملايين دولار.

الأعمال الخيرية

تمثلت أهم وأكبر أعمال بيت الخيرية على الإطلاق في سفره بصحبة زوجته آنذاك جولي إلى هايتي بعد تعرضها للزلزال، حيث تبرعا بمليون دولار لمجموعة أطباء بلا حدود للاستجابة لحالات الطوارئ، وساعد المحتاجين في باكستان، وتبرع هو وجولي بمليون دولار لإحدى وكالات الأمم المتحدة للاجئين.

كما تبرعا بمبلغ كبير للأعمال الخيرية في إثيوبيا، وتبرعا بمليوني دولار لإقامة عيادة هناك العام 2008، كما تبرع بيت بملايين الدولارات لجهود الإغاثة في إعصار كاترين.

وتبرع الزوجان بمليون دولار لجمعية «الحركة العالمية من أجل الأطفال» الخيرية، وفي العام 2012 تبرع بيت بمبلغ 100 ألف دولار لحملة حقوق الإنسان لدعم المساواة بين الزوجين.

وسائل الترف

إلى جانب الممتلكات والعمل الخيري، أنفق بيت وجولي أيضًا أموالهما على وسائل ترفيه باهظة الثمن، فقد أنفقا 32 مليون دولار لشراء يخت فاخر، و200 ألف دولار أخرى لتزيينه، بجانب شراء طائرة هليكوبتر بقيمة 1.6 مليون دولار، وطائرة سبيتفاير بقيمة 3.3 مليون دولار. كما اهتم بيت بالسيارات والدراجات، حيث ابتاع سيارة بي إم دابليو (هايدروجين7) وسيارة أودي (كيو 7)، وسيارة تشيفي (كامارو إس إس) وسيارة جيب شيروكي ودراجة شوبر النارية المعدلة.

إلى جانب ذلك، قام بيت بجمع الساعات القديمة والأثاث والدروع والقطع المعدنية وتشتمل مجموعته على ساعة كارتييه ذهبية.

الزواج والأطفال

أنفق بيت الكثير على خواتم الزفاف، فخاتم خطوبة جينيفر أنيستون وحده كان بقيمة 500 ألف دولار، كما أنفق حوالي مليون دولار على حفل زفافهما، وصمم خاتماً لجولي يزن نحو 16 قيراطًا بتكلفة 500 ألف دولار.

إضافة إلى ذلك، يشتري بيت باستمرار الملابس باهظة الثمن له ولأطفاله، بجانب الكثير من منتجات العناية الغلية الأخرى.