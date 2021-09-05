رجائي قواس ومحمد سالم في عرض كوميدي

مراد اليوسف (دبي)

أكد الفنان الكوميدي الأردني رجائي قواس لـ«الاتحاد» أنه على موعد جديد مع الجمهور الخليجي والعربي في الإمارات، من خلال العرض الحي والمباشر الجديد الذي سيقيمه 11 سبتمبر الجاري على مسرح مول الإمارات في مدينة دبي، ويشاركه به الفنان الكوميدي محمد سالم.

وأعرب رجائي قواس عن أن العرض الكوميدي الجديد سيتم تصويره ومدته تتراوح ما بين النصف ساعة والـ45 دقيقة، ويتخلله الكثير من الكوميديا التي يحتاجها الشخص، وقال: «نحن ما زلنا نحب الحياة، ونريد أن نضحك ويدخل السرور إلى قلوبنا، وقد عملنا جاهدين أنا وزميلي محمد سالم وفريق العمل لنجعل العرض مكتملاً في كل جوانبه الكوميدية».

وقال قواس: إنه إنسان متفائل بطبعه، ويعشق الحياة، وتطلعاته دائماً من أجل نشر الفرح والبهجة بين الناس ضمن النطاق العائلي الذي يحمل أفكاراً وأهدافاً للتنمية الفكرية والعقلية، مؤكداً أن وظيفته نشر السعادة أمراً ليس بالسهل، وإنما يحتاج مجهوداً كبيراً يقوم به بكل محبة ونشاط.