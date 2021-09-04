بوسيدونيا كنز في الأعماق

مرسيليا (أ ف ب)

تتكاثر في عمق البحر الأبيض المتوسط نبتة خضراء يُسمّيها العلماء بوسيدونيا أو بوسيدونيا أوسيانيكا، وتشكّل غابات تحت الماء لها منافع مشابهة للتي تعود بها الغابات المدارية على مستقبل كوكب الأرض. وتنتشر النبتة على امتداد أكثر من مليون هكتار من قاع البحر، من قبرص وصولاً إلى إسبانيا، وفق «شبكة البحر المتوسّط للبوسيدونيا»، التي تضمّ علماء وسلطات محلّية ودعاة حفاظ على البيئة وممثلين لقطاع صناعة اليخوت من مختلف البلدان. ويرى الخبراء أنّ البوسيدونيا تقدّم خدمة بالغة الأهمية لـ«البشر أجمعين»، وتُشكّل مأوى وحاضنة للأسماك.