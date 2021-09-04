صورة «سيلفي» تتسبب في وفاة شابة

أحمد عاطف (القاهرة)

في حادثة مأساوية، لقيت شابة مصرعها في مصر بعدما سقطت في نهر النيل أثناء التقاطها صورة «سيلفي» بهاتفها المحمول.

وأعلن الأمن المصري أن فريق الإنقاذ النهري في محافظة بني سويف (جنوب مصر) يبحث عن جثة الشابة، وهي طالبة في الصف الثالث الثانوي، بعد أن سقطت فى نهر النيل أثناء عودتها من «درس خاص».

وكانت الشابة تحاول التقاط صورة سيلفي.

وقال شهود عيان من الأهالي في المنطقة إنهم رأوا الفتاة وهي تلتقط صورة سيلفي وخلفها النهر، ثم سقطت. وأضافوا أنهم حاولوا إنقاذها لكنهم فشلوا في ذلك.

وكثيراً ما أدى التقاط صور سيلفي إلى وفاة أشخاص إثر سقوطهم من أماكن خطرة.