نجم يوتيوب شاب يترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا

وقف كيفن بافراث، الشاب الطموح المرشح للانتخابات المبكرة لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، في منطقة «إيكو بارك» في لوس أنجليس، محاطاً بخمسين شخصاً يهتفون ويصورونه وهو يضع رؤيته لكاليفورنيا.

وقدم بافراث، النجم على موقع "يوتيوب" لتقاسم مقاطع الفيديو، الذي تضم قناته 1,7 مليون متابع، نفسه كمرشح في انتخابات مبكرة يمكن للناخبين أن يختاروه فيها حاكماً.

وتساءل: «ألا يجب أن يخوض كل الساسة تجربة لمدة عام واحد؟. ثم تتم الإطاحة بهم إن كانوا سيئين، أليس كذلك؟»، حسبما ذكرت صحيفة «لوس أنجليس» اليوم السبت.

يقضي بافراث عدة ساعات يومياً في تسجيل مقاطع فيديو من منزله في مقاطعة «فينتورا»، ويقود سيارة عليها ملصق يظهر صورة عملاقة لوجهه.

ولم يشغل الشاب أي منصب انتخابي من قبل. ومن خلال طرائف مختلفة لموسم انتخابي مبكر غير متوقع، هناك فرصة ليكون هذا الشاب، البالغ 29 عاماً، هو الحاكم التالي لولاية كاليفورنيا.

وفي ظل عدم وجود ديمقراطيين بارزين يخوضون الانتخابات ليحلوا محل الحاكم جافين نيوسام، أصبح بافراث الخيار الفعلي لبعض مؤيدي الحزب الذين يعارضون الانتخابات المبكرة لكنهم ما زالوا يريدون التصويت لصالح مرشح ديمقراطي احتياطي.