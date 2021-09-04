«سمكري البني آدمين» في قبضة الأمن المصري

أحمد عاطف (القاهرة)

اعتقل الأمن المصري رجلاً انتحل صفة طبيب علاج طبيعي كان مركزه يجذب الكثير من المشاهير فى الأوساط الفنية.

وأطلق المنتحل اسم «سمكري البني آدمين» على مركزه. إلى ذلك، أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، اليوم السبت، ضبط «أحد الدخلاء على المهنة»، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع الأمن المصري تبين أن الرجل المنتحل زور البطاقة الشخصية وأنه غير مسجل في النقابة العامة المصرية للعلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، أن الرجل وجهت له تهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وتزوير شهادة تخرج، وأمرت النيابة العامة المصرية بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ولفتت النقابة إلى أن اعتقال المنتحل وتوجيه التهم إليه يأتي في سياق محاربة الدخلاء والأدعياء ومنتحلي صفة اختصاصي العلاج الطبيعي، بالتعاون مع الأجهزة المصرية.

وطالبت المصريين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعي ومن حصوله على ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.