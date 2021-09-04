خوارزميات «فيسبوك» تخلط بين أشخاص سود والقرود

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن خوارزمية على موقع «فيسبوك» سألت عدداً من المستخدمين إن كانوا يرغبون في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو عن القردة تحت شريط فيديو نشرته صحيفة شعبية بريطانية يظهر فيه أشخاص سود.

ويحمل مقطع الفيديو، الذي أوردته صحيفة «ديلي ميل» قبل أكثر من عام، عنوان «رجل أبيض يستنجد بعناصر الشرطة ضد رجال سود في المارينا»، ولا يظهر فيه سوى أشخاص، لا قردة.

لكنّ سؤال «مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو عن الرئيسات؟» ظهر على شاشات بعض المستخدمين تحت مقطع الفيديو، وخيّرهم بين الموافقة والرفض، بحسب لقطة شاشة نشرتها على «تويتر» المصممة السابقة لدى شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة دارسي غروفز.

وكتبت غروفز في تعليقها «إنه أمر مشين»، داعية زملاءها السابقين في «فيسبوك» إلى إثارة القضية.

وقالت ناطقة باسم «فيسبوك» في تصريح «من الواضح أن هذا خطأ غير مقبول»، مضيفةً «نعتذر لكل من اطلع على هذه التوصيات المهينة».

وأوضحت أن «فيسبوك» سارعت إلى إلغاء تفعيل أداة التوصية في شأن هذا الموضوع «بمجرد اكتشافها ما حصل، من أجل التحقيق في أسباب المشكلة ومنع تكرارها».

وتابعت قائلةً «كما سبق وقلنا، على الرغم من أننا أدخلنا تحسينات على أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، نعلم أنها ليست مثالية وأن علينا تحقيق المزيد من التقدم» في هذا المجال.

وتسلط القضية الضوء على حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الشبكة بانتظام سعياً منها إلى جعل خدمتها ملائمة لتفضيلات كل واحد من مستخدميها البالغ عددهم ثلاثة مليارات شهرياً.