بعد إثارتها الجدل.. مسؤول مصري يكشف لـ «الاتحاد» حقيقة انتشار الدودة الفتاكة

شعبان بلال (القاهرة)

كشف مسؤول مصري عن حقيقة انتشار دودة الحشد الخريفية «الفتاكة» وتسببها في تدمير زراعات ومحاصيل مختلفة، وسط جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الدودة، خاصة جنوب مصر. ونفى الدكتور علي سليمان، رئيس اللجنة التنسيقية للصحة النباتية والمسؤول التنفيذي لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، انتشار هذه الدودة وتدميرها للمحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن هناك خلطاً بين الإصابة بدودة الحشد والآفات الأخرى. وأضاف لـ «الاتحاد» أن هناك إصابة بسيطة وما زالت تحت السيطرة ولا تزيد على 5 إلى 10% في الأقاليم الزراعية، مشدداً على أن هناك برنامج مكافحة ومراقبة متفقاً عليه خلال مشروع الحراك العالمي للمكافحة، ومشتركاً بين وزارة الزراعة ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية «الفاو». وأشار إلى أن الخطة تتمثل عدة محاور، أولها الرصد والمراقبة والإنذار المبكر للآفة عن طريق الرصد الحقلي والمصائد الفرمونية والتدريب التأهيل، والمحور الثاني هو الإرشاد ويتم الدعم من الفاو لدورات تدريبية إرشادية، بالإضافة إلى المكافحة البيولوجية عبر تأهيل المعامل لتربية وإكثار الأعداء الحيوية لتقليل استخدام المبيدات وأضرارها، وأخيراً المكافحة الكيميائية عبر اختبار عدة مبيدات تأثيرها مقبول وفعال وأقل ضرراً. وشدد المسؤول المصري على إجراء أبحاث علمية أيضاً لمواجهة هذه الدودة، لافتاً إلى أن الوضع مطمئن وتحت سيطرة. وذكر المسؤول المصري أن دودة الحشد انتشرت في معظم أنحاء مصر، ويتوقع انتشارها في جميع المناطق لأنها تطير 100 كيلو في الليلة الواحدة، مضيفاً أنها تصيب جميع المحاصيل، لكن الذرة الغذاء المفضل لها، وأنها تتغذى على 80 نوعاً نباتياً من 27 عائلة نباتية. ولفت سليمان إلى أن هذه الدودة اكتشفت في أميركا عام 1998 ولم تدخل أفريقيا إلا عن طريق التجارة الزراعية في عام 2016، وخلال عام غطت معظم دول أفريقيا ودخلت السودان 2017، وكان متوقعاً أنها تغطي مصر خلال 6 أشهر من تاريخ انتشارها في السودان، لكنها دخلت في مصر مايو 2019 بفضل الإجراءات المصرية.

