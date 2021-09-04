مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا ومعلومات عن صورا للسيارة هيونداي توسان 2022 والتي تضم مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها 6 وسائد هوائية والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.



وتتميز السيارة بعدد من الكماليات والتجهيزات من بينها مثبت ومحدد سرعة وحساس إضاءة أتوماتيك ومفتاح ذكي وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led.



وتتضمن هيونداي توسان 2022 جهاز تحذير المسافات الخلفية وجنوط رياضية 17 بوصة وحامل سقف و سبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة قيادة قابلة للامالة والامتداد، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد .



أما محرك السيارة يعمل بعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9 ثوان.