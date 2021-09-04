بهاء سلطان يتصدر الأكثر بحثاً لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري بهاء سلطان، اليوم السبت، قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي بمشاركة الفنانة نانسي عجرم. وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور كتبه سلطان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، الذي قال فيه «الحمد الله حفله إمبارح كانت مميزة أوي، بالنسبة ليا عشان كنت قريب منكم أوي فعلا، شكرا لكل الجمهور اللي بيدينا طاقة وأمل إنتو السبب الرئيسي في كل حاجة». وتابع في منشوره:«الواحد لو مر بكل حاجة مر بدعمكم بعد ربنا، إن شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيرة المخلصة». وأحيا بهاء سلطان، أمس الجمعة، حفلا غنائيا بدأه بأغنية «الواد قلبه بيوجعه»، ثم قدم عدد من أهم وأشهر أغانيه منها «قلبك يا حول الله، وقوم أقف». وغاب بهاء سلطان لفترة طويلة عن الساحة الفنية بسبب خلافه مع منتج ألبوماته مصر محروس ووصول الأزمة إلى القضاء، ليعود مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة.

