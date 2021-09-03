حماقي يحقق مشاهدات عالية بسبب "عرض مستمر"

شعبان بلال (القاهرة)

طرح الفنان المصري محمد حماقي، الجمعة، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني"، الذي حقق مشاهدات كبيرة على الإنرتنت.

وحققت أغنية "عرض مستمر"، التي طرحها حماقي ليلة أمس ضمن ألبومه، ترند "يوتيوب ميوزيك"، بمشاهدات تجاوزت 600 ألف مشاهدة. والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكساج توما، ديجيتال ماستر لطارق مدكور.

وحافظ حماقي على المركز الثالث في "ترند يوتيوب" بأغنيته "طالع موضة" التي طرحها الخميس الماضي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع ومكساج أحمد إبراهيم. وحققت، حتى الآن، مليوني مشاهدة بعد أسبوع من طرحها.

وفي سياق متصل، يحيي حماقي، السبت، حفلا غنائيا جديدا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. ونشر ملصق الحفل، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقا: "حان وقت حفل الشاطئ.. نراكم يوم السبت 4 سبتمبر في غزالة باي".