هند صبري تكشف أسراراً من طفولتها وعلاقتها بوالدها

شعبان بلال (القاهرة)

كشفت الفنانة التونسية هند صبري، اليوم الجمعة، أسراراً جديدة تتعلق بطفولتها وعائلتها وعلاقتها بوالدها.

وأكدت صبري، خلال لقائها في برنامج "السيرة" على الفضائية المصرية DMC، أنها لم تخطط أبداً لأن تصبح ممثلة لكنها دخلت هذا المجال في سن 13 عاماً، وكان بمثابة عالم غريب بالنسبة لها.

وأكدت الفنانة الموهوبة أن فترة طلاق والديها كانت أصعب مرحلة في حياتها، مضيفة أنها وقتها كانت تحضر شهادة الثانوية العامة، وتحديداً قبل أسبوعين من امتحانات نهاية العام. وأضافت أنها عادت من المدرسة فوجدت والدتها منهارة، وأخبرتها أن والدها لن يعود إلى المنزل مرة أخرى وسينفصلان، فصمتت ولم تعلق.

وتابعت أن والدها سافر، بعد طلاق والدتها، إلى فرنسا. من هناك، حاول الاتصال بها مراراً، لكنها لم ترد عليه لمدة عامين متواصلين. لكنها الآن باتت ترى الأمر من مفهوم أوسع بعد أن كبرت ونضجت.

وذكرت الفنانة التونسية أنها لم تشعر بأي غربة في مصر، مضيفة عن استقرارها في مصر منذ ما يقرب من 20 عاماً "من أول يوم جيت مصر مسمتهاش غربة، كنت الأول جايه على أساس همثل فيلم وارجع". وأضافت "لكن بعد سنتين أخدت قرار الاستقرار. في أماكن بتبقى مندوه لها.. وأنا نداهة مصر خدتني، أنا مقتنعة إن في نداهة أو ارتباط من نوع تاني بيني وبين مصر".