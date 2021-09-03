تسلا تطلق «سايبرتراك» أواخر 2022

براغ (د ب أ)

قال المدير التنفيذي لشركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إنه جرى تأجيل إطلاق السيارة «سايبرتراك» الكهربائية إلى أواخر 2022، بحسب ما ذكره موقع «إلكتريك»، استناداً إلى مكالمة على مستوى الشركة مع موظفي تسلا. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة كانت جزءاً من المكالمة أن ماسك قال، إنه يوجد الكثير من التكنولوجيا الجديدة في الشاحنة الصغيرة «بيك آب» الكهربائية لدرجة أن زيادة الإنتاج سوف تكون صعبة. ومن المنتظر طرح «سايبرتراك»، في 3 فئات من حيث المحركات. ويتراوح مدى هذه الفئات بين 250 و500 ميل، بحسب البطارية المختارة.