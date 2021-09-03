50 مليون مشترك على «يوتيوب ميوزك»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

كشف القيّمون على خدمة البثّ الموسيقي من «يوتيوب ميوزك» عن تخطّي عدد المشتركين عتبة الـ 50 مليوناً، في مؤشّر إلى النموّ السريع لهذه المجموعة الطامحة لسدّ الفجوة مع «سبوتيفاي»، الأولى في هذا المجال. ويتقدّم على «يوتيوب ميوزك» كلّ من «سبوتيفاي» و«أمازون» و«آبل»، غير أن هذه الخدمة الموسيقية آخذة في التوسّع، بحسب مجموعة «ميديا ريسيرتش» المتخصصة في هذه السوق. وهي مشتقّة من «يوتيوب» المملوكة بدورها لـ «غوغل». وكانت «يوتيوب ميوزك» خدمة البثّ الموسيقي الأسرع نموّا العام الماضي، مع ارتفاع عدد المشتركين فيها بنسبة 60%، بحسب موليغن.