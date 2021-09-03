احذر حرارة الشمس في نهاية الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

قدم تقرير صحي نشره موقع «Times Colonist» بعض النصائح لكيفية التعامل مع الطقس في هذه الأيام وحذر من الاستهانة بدرجة حرارة الشمس حتى خلال قرب نهاية الصيف في بعض البلدان:

خطط لمهامك:

حاول القيام بالمهام الخارجية الضرورية قبل الساعة 10 صباحاً أو بعد 4 مساءً، حيث تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية أضعف خلال تلك الفترات.

تجنب الإجهاد:

لا تمارس الرياضة الشديدة أو تقوم بأنشطة قوية في البيئات الحارة والرطبة، إذا كان يجب عليك العمل أو ممارسة الرياضة، فاشرب 2-4 أكواب من السوائل كل ساعة، ومن المهم أخذ فترات للراحة في الظل.

تجنب الشمس:

استخدم واقياً من الشمس واسع الطيف بعامل حماية أكثر من 30 على الجلد المكشوف ومرطب شفاه بعامل حماية 30، وكرر وضعهما عدة مرات.

ملابس خفيفة:

من المهم ارتداء ملابس فضفاضة خفيفة فاتحة اللون وقبعة واسعة الحواف، أو استخدم مظلة.

لا أحد في السيارة:

لا يجب ترك الأطفال أو كبار السن أو المرضى داخل سيارة متوقفة، إذ أن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 52 درجة مئوية في غضون 20 دقيقة داخل السيارة عندما تكون في الخارج 34 درجة، ولن يؤدي ترك نوافذ السيارة مفتوحة قليلاً إلى إبقاء درجة الحرارة داخل السيارة آمنة.

تابع المقربين:

عليك أن تفحص بانتظام كبار السن والأطفال بحثاً عن علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتأكد من أنهم يحافظون على برودة أجسامهم، ويشربون الكثير من السوائل.