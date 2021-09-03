صبا مبارك «أميرة» الجونة السينمائي

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود الفنانة الأردنية صبا مباك إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام، وذلك من خلال فيلم «أميرة»، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل.

وقالت صبا لـ «الاتحاد»: إن الفيلم يتناول قصة «أميرة» المفعمة بالحياة، ويشاركها بطولة الفيلم علي سليمان، وتارا عبود، وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وتأليف محمد وخالد، وشيرين دياب، ويخرجه محمد دياب في ثالث أفلامه كمخرج بعد فيلمي «678» لنيللي كريم، وماجد الكدواني، وبشرى، وباسم سمرة عام 2010، و«اشتباك» لنيللي كريم، وطارق عبدالعزيز، وخالد كمال عام 2016.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير فيلم «بنات عبدالرحمن» مع فرح بسيسو وتأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ويتناول في إطار من الكوميديا السوداء قصة أربع شقيقات يسيطر عليهن الجفاء نتيجة الاختلاف في العلاقات بينهن، وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن التكاتف للعثور على الوالد الغائب. وأبدت صبا سعادتها بالعودة إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام منذ مشاركتها في فيلم «مسافر: حلب - اسطنبول»، وتناول رحلة فتاتين أثناء هروبهما من الحرب في سوريا.

إلى ذلك تشارك صبا في مسلسل «الملك أحمس» مع عمرو يوسف، وسوسن بدر، وماجد المصري، ومحمد لطفي، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وقالت: إن المسلسل مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويتناول قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، واعتبرته أول عمل فرعوني للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي، وأكدت أنها تجسد شخصية جديدة تماماً عليها، ووجدت ضالتها الفنية فيها، خصوصاً أنها ترى نفسها عاشقة للحضارة الفرعونية منذ صغرها، كما أبدت سعادتها بالتعاون مجدداً مع عمرو يوسف لوجود كيمياء فنية كبيرة بينهما، وهو ما ظهر في تعاونها معه من قبل في مسلسلي «نمرة اتنين» و«طايع».