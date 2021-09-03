4 وسائل للحماية من سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ الكثير من السيدات تثقيف أنفسهن حول سرطان الثدي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنبه أو اكتشافه مبكراً، عن طريق المتابعة مع الأطباء واتباع نظام غذائي والكشف الذاتي وممارسة الرياضة، ويقدم موقع «India» بعض الطرق الفعالة للحفاظ على صحتك وتقليل فرص الإصابة.

الترطيب

منطقة الثدي رقيقة وحساسة للغاية، وبالتالي تحتاج إلى طبقة إضافية من منتجات الحماية، حيث إنه من المهم ترطيبها كل يوم، عن طريق وضع طبقة سميكة من المرطب لحمايتها من الجفاف والألم.

تدليك

يحمل العديد من العقد الليمفاوية سوائل تساعد في مكافحة مرض السرطان، ويساعد التدليك في التخلص من التوتر، وفتح جميع قنوات السوائل المسدودة.

فيتامين «د»

أظهرت الدراسات أن الكثير من النساء يصبن بسرطان الثدي بسبب نقص فيتامين «د»، كما يمكن أن تؤدي زيادته إلى زيادة معدل البقاء على قيد الحياة لدى اللواتي تمت إصابتهن، لذلك عليكِ التأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين «د».

ملابس مناسبة

يعتبر الحصول على الملابس ذات الحجم المناسب أمر بالغ الأهمية في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، حيث تقول الدراسات إن الكثير من النساء يرتدين مقاساً خاطئاً، سواء كان شديد الضيق أو شديد الاتساع.

وبينما تؤدي الملابس الواسعة إلى تمدد الأنسجة، وتؤدي الضيقة إلى انسداد الغدد الليمفاوية.