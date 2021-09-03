مديرو الأعمال.. عقول النجوم

علي عبد الرحمن (القاهرة)

مدير الأعمال، هو العقل المدبر وبوصلة النجاح الفنية، بإمكانه أن يدفع الفنان إلى عالم الشهرة والأضواء واحتلال المراتب الأولى، أو يدفعه إلى فشل ذريع ينال من مسيرته الفنية.

هو الناصح الأمين، صندوق أسراره، مرآته لدى جمهوره، حلقة الوصل بينه وبين الصحافة والإعلام، وصاحب البصمة والرؤية الفنية.

ومع التطور الذي شهده المجال الفني بالسنوات الماضية، أصبحت مهنة مدير الأعمال لا غنى عنها لأي فنان، سواء كان مغنياً أو ممثلاً، على عكس الماضي الذي كانت تقتصر مهمته في إنهاء التعاقدات والأمور المادية، أو المشاركة في اختيار إطلالته أثناء الحفلات واللقاءات المتلفزة.

وبعيداً عن مهام مدير الأعمال الأساسية، اختار بعض الفنانين أن يكون مديرو أعمالهم من أفراد العائلة، عملاً بمبدأ حفظ الأسرار بين جدران المنزل الواحد، خوفاً من تسرب أمور قد تسبب عرقلة فنية أو تشويهاً لسمعته.

جيجي لامارا ونانسي عجرم

ثنائي ارتبط اسماهما فنياً منذ 18 عاماً، ويُعد جيجي لامارا من أكفأ مديري الأعمال بالوطن العربي، وبدأت قصة تعاون الثنائي الفني بعام 2003 عندما اختلف لامارا مع مواطنته اللبنانية إلين خلف بسبب اعتراضها على غناء أغنية «أخاصمك آه»، ومع إصرار لامارا على تقديم الأغنية بحث عن الصوت الصاعد بذلك الوقت نانسي عجرم، وراهن على نجاحها معها، ومنذ ذلك الوقت بدأ الثنائي طريقهما نحو الأضواء، لتصبح نانسي عجرم واحدة من أشهر مطربات الوطن العربي.

محمد وزيري وهيفاء وهبي

تولى الملحن المصري محمد وزيري إدارة أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعام 2015، وظلا على وفاق إلى أن اتهمته هيفاء بعد 5 أعوام من العمل معها بالنصب والاستيلاء على أموالها دون وجه حق بموجب التوكيل العام الصادر منها، لتأخذ العلاقة بينهما منحى قضائياً انتهى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات في شهر فبراير الماضي.

فائق حسن وماجد المهندس

علاقة ثنائية ممتدة قبل بزوغ نجم ماجد المهندس الفني، وتولى الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن إدارة أعمال المهندس منذ 20 عاماً، وهو الناصح الأمين وصاحب الرؤية الفنية بمسيرة ماجد المهندس، وقال المهندس: إن فائق بالنسبة له أخ لم تلده والدته.

علي المولي وصابر الرباعي

علاقة وكيل الأعمال والمنتج اللبناني الشهير علي المولي، بالفنان التونسي صابر الرباعي الممتدة لأكثر من 25 عاماً، من أنجح العلاقات الفنية منذ بداية مشوار صابر الرباعي الفني، ونجح المولي بخبرته الفنية الواسعة في تثبيت اسم الفنان التونسي ليصبح واحداً من كبار النجوم بالوطن العربي.

رولا وميريام فارس

استطاعت الشقيقة الكبرى للفنانة اللبنانية ميريام فارس أن تشكل نقلة نوعية في مسيرة ميريام منذ انطلاقتها بعام 2003، بسبب رؤيتها الفنية وعملها الدؤوب على تقديم ميريام بأفضل صورة فنية، بل استطاعت رولا منافسة أهم مديري أعمال الفنانين من الرجال بالوطن العربي.

خضر وراغب علامة

طوال مسيرته الفنية الممتدة لـ 4 عقود، لم يعتمد على أحد في إدارة أعماله سوى أشقائه، ففي بداية مشواره تولى شقيقه الأكبر محمد علامة إدارة أعمالة لمدة 15 عاماً، وانفصل عنه بعد رغبته في عودته وتفرغه لمجال عمله الأساسي بالهندسة المعمارية، ليتولى شقيقه الأصغر بعام 2006 خضر علامة إدارة أعماله، والمعروف أن خضر كان عازفاً بفرقه أخيه الموسيقية منذ أكثر 18 عاماً.

إدي غانم ووائل كافوري

تولى إدي غانم إدارة أعمال الفنان اللبناني وائل كافوري منذ 20 عاماً، وحقق معه نجاحات عدة بسبب ما يتميز به إدي من ذكاء في المجال الموسيقي والتسويقي، واستطاع أن يجعل كافوري واحداً من أهم نجوم الوطن العربي، وهو أول مدير أعمال بالوطن العربي يحصل على العلامة الزرقاء «التوثيق» لموقع التغريدات «تويتر»، بسبب براعته الكبيرة في مهنته.

إيلي ديب ونوال الزغبي

منذ بداية مشوار الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعام 1990 تولى إدارة أعمالها زوجها إيلي ديب، وأصبح رفيق الدرب والنجاح على المستوى العائلي والفني، حققا خلالها العديد من النجاحات الفنية، وبعد 18 عاماً من النجاحات أعلنت نوال الزغبي انفصالها رسمياً عن زوجها، لتشهد المحاكم اللبنانية بينهما سجالاً قضائياً.

أيمن الذهبي وأصالة

في عام 1990، أعلنت الفنانة أصالة زواجها من المنتج أيمن الذهبي، ليتولى إدارة أعمالها ويصبح له الفضل الأكبر في الشهرة الفنية التي حققتها طوال 15 عاماً قبل إعلان انفصالهما بعام 2005، بعد حالة من الصراعات والمشاكل الزوجية، ليتولى إدارة أعمالها شقيقها الأصغر أنس نصري بعام 2007.

محمود ومحمد رمضان

الفنان المصري محمد رمضان اختار شقيقه الأكبر محمود ليتولى إدارة شؤونه الفنية منذ بداياته بعام 2005، وحققاً نجاحات فنية كبيرة، خصوصاً بعد اقتحام رمضان المجال الموسيقي منذ 3 سنوات.

حسام وتامر حسني

تولى حسام حسني شقيق الفنان الأكبر إدارة أعماله منذ 6 أعوام، وجاء اختيار تامر له بعد انفصاله عن مدير أعماله محمد فؤاد الشهير بـ «ميمي»، بعد 12 عاماً، وضع فيها «ميمي» بصمته الفنية بتاريخ تامر حسني في مجالي الغناء والسينما، وكان خير داعم له، خصوصاً في أزمته القضائية الشهيرة بعد الحكم عليه عاماً بسبب تزويره شهادة تأدية الخدمة العسكرية بعام 2006.

أمين أبي ياغي وإليسا

بدأ أمين أبي ياغي مشواره في إدارة أعمال الفنانة اللبنانية إليسا منذ 20 عاماً، وحققت معه إليسا نجاحات فنية غير مسبوقة، ودائماً ما تصرح إليسا بأن أبي ياغي ليس مدير أعمالي وحسب، بل فرداً من أفراد أسرتها، ورفيق دربها، وأنه يتمتع بحس فني عالٍ.