يقود خزان وقود مشتعلاً لإنقاذ قريته

أحمد عاطف (القاهرة)

في موقف شجاع ومليء بمعاني التضحية، قرر شاب مصري إنقاذ قريته من كارثة محققة كانت تهدد بالقضاء على كل من يعيش فيها بعدما اندلعت النيران في خزان مواد بترولية.

قام الشاب بقيادة الشاحنة من أجل إنقاذ الأهالي في القرية التابعة لمحافظة البحيرة (شمالي مصر).

لم يتردد الشاب المصري رمضان السنباطي في قيادة الشاحنة التي اشتعلت داخل محطة وقود وأصبحت كتلة من النيران. واستطاع إبعادها عن المحطة.

وقال السنباطي، في تصريحات لصحف محلية مصرية، إن المشهد كان مروعاً والجميع وقفوا ينظرون دون التدخل لأنها كانت على وشك الانفجار، موضحاً أنه غامر بحياته لأنه لو مات سيكون بمفرده وليس القرية بأكملها.

وتمكن الشاب من الوصول بالشاحنة إلى مكان قرب النهر.

لاحقاً، حضرت فرق الحماية المدنية ونجحت في السيطرة على الحريق قبل أن تنفجر الشاحنة بعد الاستعانة بعدد كبير من سيارات الإطفاء.