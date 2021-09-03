تقتل والدتها باستخدام شوكة الطعام !

أحمد عاطف (القاهرة)

استخدمت فتاة شوكة طعام لقتل والدتها المسنة، وذلك في مدينة «بدر» في مصر، حيث وصل بلاغ إلى الشرطة المصرية بالعثور على جثة امرأة عجوز تبلغ من العمر 75 عامة وفي جسدها آثار للتعذيب والطعن.

بسؤال الجيران وشهود العيان وحارس العقار، تبين أن ابنتها هي المتهمة.

قرر رجال الشرطة المصرية التحفظ على الجثة وأداة الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي وقعت فيه الجريمة.

بعد ضبط المتهمة، ادعت بأن والدتها كانت تضربها في كثير من الأحيان وظنت أنها تريد قتلها. لذلك، سبقت الابنة الأم وقتلتها بعد تعذيبها بطعنات شوكة الطعام الحادة وتركتها تنزف دما حتى فارقت الحياة.

بعد التحقيق مع الفتاة، تبين أنها تعاني مرضاً نفسياً، وهو ما جعل تتصور أن والدتها تحاول التخلص منها. وقد أحيلت إلى النيابة العامة وحبست أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وسلم جثمان الضحية لإلى ابنتها الثانية تمهيدًا لدفنها بعد تحديد سبب الوفاة.