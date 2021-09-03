شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة وفاتها

شعبان بلال (القاهرة)

وجه وائل عبد العزيز، اليوم الجمعة، رسالة حزينة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد سفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج هناك، نافيا شائعة وفاتها. ونشر عبد العزيز صورا للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وعلق: ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها شائعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها.

وتفاعل الجمهور مع منشور شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث علق أحدهم قائلا» ربنا ينتقم من اللي طلعت الإشاعات دي«، بينما قال آخر«ربنا يسمعنا عنكوا خير دايما بعد الشر عليكوا وإن شاء الله تنوري بلدك وبيتك وشغلك تاني يا وحش الكون».

وبعد مرور أيام على خروجها من المستشفى في بداية أغسطس الماضي الماضي، غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة، خلال الشهر الماضي، لاستكمال علاجها في أحد المستشفيات هناك من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي. و

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي أثناء عملية جراحية عاجلة خلال شهر يوليو الماضي، ما تسبب في دخولها العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، حتى تعافت وغادرت المستشفى، حسب ما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي.