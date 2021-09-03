"طفل ميسي" محاصر في أفغانستان

بات الطفل الأفغاني، الذي شغل الإعلام وخطف الأنظار عام 2016 بقميصه الأزرق المخطط، الذي صنعه من كيس بلاستيكي، حبا بنجم كرة القدم ليونيل ميسي وعليه اسم ميسي، مع الرقم 10، محاصرا مع عائلته في كابل التي سقطت تحت حكم حركة طالبان.

وقد أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن مرتضى يسعى إلى مغادرة البلاد، حيث يعيش في خوف دائم، وفقا لتقرير نشره موقع العربية.

وقال مرتضى: "أنا محاصر في المنزل ولا أستطيع الخروج لأنني خائف جدا من طالبان". فيما أكدت أخته البالغة من العمر 22 عاما، أنه مع كل طرقة على الباب يعتقد أن طالبان قادمة لأخذه، فيركض نحوها أو إلى والدته للاختباء.

يذكر أن الطفل الأفغاني كان التقى لاحقا نجم برشلونة في حينه خلال مباراة أقيمت في الدوحة عام 2016 بعد أشهر من شهرته. إلا أن هذا اللقاء لم يغير الكثير في حياة الطفل، باستثناء تلقيه قميصا من نجم كرة القدم يحمل توقيعه، لا بل على العكس. فقد أكد والده في إحدى المقابلات السابقة بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام غربية أن حياتهم تحولت لجحيم، وباتوا ملاحقين من طالبان، ما دفع العائلة للانتقال إلى كابول. ومع وقوع كابل اليوم تحت سلطة الحركة يبدو أن "ميسي الأفغاني" بات في مأزق!.