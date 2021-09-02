امرأة تنتحر بطريقة مأساوية في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

في حادث مأساوي هز الشارع المصري، أقدمت امرأة في العقد الرابع من عمرها على الانتحار عبر إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق السابع.

وحسب السلطات المصرية، فإن المرأة أقدمت على إنهاء حياتها في منطقة حدائق القبة في العاصمة القاهرة، بسبب مرورها بحالة نفسية ناجمة عن معاناتها من مرض خطير وفقد الأمل في الشفاء.

وأمرت النيابة العامة المصرية بإعداد تقرير الصفة التشريحية للجثة وصرحت بالدفن.

وكشفت تحريات السلطات المختصة أن المرأة كانت تعاني من مرض خطير لم يعلن عنه. وخلال الأشهر الماضية، دخلت في حالة نفسية سيئة.