تعرف على الميزات الجديدة التي يستعد تويتر لطرحها

شعبان بلال (القاهرة)

تعمل منصة تويتر على إضافة بعض التغييرات التي تندرج تحت بند الخصوصية الاجتماعية، فهي تخطط لمنح مستخدميها مساحة أكبر من الأمان والخصوصية.

البداية مع أرشفة التغريدات، فبعد الانتهاء من التعديلات سيكون من حق المستخدم أن يحدد الفترة الزمنية التي يمكن لمتابعيه رؤية التغريدات القديمة خلالها، وسيختار مستخدمو تويتر بين أرشفة التغريدات خلال 30 أو 60 أو 90 يوماً، وتصل المدة إلى عام.

في هذا الصدد أيضًا، سيحدد المستخدم أياً من الأشخاص يمكنهم رؤية التغريدات التي أعجبته، وإزالة بعض الأشخاص من دون الاضطرار إلى الحظر النهائي.

تعود كل هذه التغييرات إلى دراسة أجراها موقع تويتر وأوضحت أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون سياسات الاستخدام ولا يدركون إذا كانت حساباتهم عامة أو خاصة.

وقال مسؤولو تويتر عن تغيرات الخصوصية إنهم يساعدون كل شخص لوضع مفهوم محدد لحسابه على المنصة، فخيارات الخصوصية العامة لا يمكن أن تناسب جميع الأشخاص. لذلك، تريد المنصة منح مستخدميها الشعور بالأمان والتحكم في كل إعدادات الخصوصية.

ولم تحدد المنصة الاجتماعية موعداً لاختبار الميزات الجديدة، ولكنها ذكرت أنه سيكون في أقرب وقت. ومن الممكن أن تبدأ التجارب الأولية الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من طرح الميزة الجديدة «Super Follows» في الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن تويتر قد أطلقت ميزة الرسائل منتهية الصلاحية، ولكن تم إزالة هذا الخيار بعد عدم الطلب عليه من قبل المستخدمين.