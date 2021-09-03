كيف تنتصر على التنمر ؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حينما قرر الدخول في العالم الرقمي وتخصصه في هذ المجال عانى التنمر والتعليقات السلبية والتي بسببها توقف لفترة، لكن شغفه انتصر على كل العوائق ولم ينظر إلا لتحقيق هدفه في تجربة جديدة ومختلفة من نوعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم برنامج «شاي مع أحمد»، الذي يستضيف من خلاله نخبة من مشاهير بوليوود في عالم الفن السابع، ويركز على تعريف الجمهور المحلي والعربي بعادات وتقاليد الهند المتنوعة، مرتكزاً على شغفه الكبير بتفاصيل الثقافة الهندية، وتاريخ العلاقات بين الإمارات والهند.

المرزوقي مع الممثل فيفيان دسينا

وعن صعوبات التصوير مع النجوم، أشار أحمد المرزوقي إلى أنه لم يستسلم، متذكراً أنه أول لقاء أجراه كان مع ممثلة اسمها روبينا شاركت في البرنامج الشهير «بيج بوس»، الذي كان يتابعه بشغف، وتواصل معها عبر انستجرام، فرحبت بالفكرة ومن هنا كانت البداية. المرزوقي حصد مؤخراً لقب أفضل صانع محتوى على مستوى الشرق الأوسط، في المهرجان الهندي «إنترناشيونال إيكونك أوورلد»، الذي ينظم كل عام احتفاءً بنجوم الفن السابع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، اعترافاً بدوره في التبادل الثقافي بين الهند والإمارات من بوابة الفن والسينما، ونشاطه الملحوظ في التواصل الإنساني بين الحضارات والشعوب.

خلال تقديم «شاي مع أحمد»

وذكر المرزوقي تعلقه بالحضارة والثقافة الهندية ولغتها ونجومها، منذ صغره، وقد تعلم اللغة الهندية من خلال الأفلام وترجمتها وبعض الكتب، حتى وصل إلى مرحلة أنه يشاهد الفيلم كاملاً من دون ترجمة إلى العربية.

عادات أصيلة

وبعد مقاطع الفيديو التي استضاف فيها بعض نجوم بوليوود، والمقاطع الأخرى التي هدفها تعليم اللغة الهندية ومفرداتها، فكر المرزوقي في «شاي مع أحمد»، لتكون صفحة عربية تقدم برنامجاً عربياً يعرض على مواقع التواصل، ويستضيف نخبة من ممثلي وممثلات بوليوود ممن يزوروا الإمارات بين فترة وأخرى، بهدف السياحة أو العمل، خصوصاً أن الإمارات أصبحت قبلة الفن السابع لدى نجوم هوليوود وبوليوود.

مع الممثلة ايريكا فرناندرز

وأشار إلى أنه بعد أن حقق برنامجه «شاي مع أحمد» الذي أخذ فكرته من البرنامج الهندي الشهير «قهوة مع كاران»، تواصلت معه إحدى المنصات الرقمية العالمية، ومقرها الإمارات، لتقديم البرنامج، لافتاً إلى أنه انتهى من تصوير الموسم الأول، وحالياً يحضر للموسم الثاني. المرزوقي يعمل حالياً في مجال خدمة العملاء، ويتمنى تقديم برنامج فني ترفيهي عن سينما ونجوم بوليوود والمشاركة بالتمثيل في أحد أفلام بوليوود، خصوصاً أنه يهوى التمثيل، ويحاول من خلال ما يعرض في برنامجه أن الاعتماد على الأداء التمثيلي.