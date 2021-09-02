«أوميغا 3» يعزز صحة القلب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدراسات أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تعزز صحة القلب وتقلل الالتهاب وتساعد في التحكم في زيادة الوزن، وكذلك تمنحك جودة حياة أفضل وأطول.

وكشفت عن أن الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على المزيد من الأحماض الدهنية يميلون إلى العيش لمدة تصل إلى خمس سنوات أطول من غيرهم.

وتُعزز تلك النتائج أن التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي يكون لها تأثير أقوى بكثير مما نعتقد، حيث وجد الباحثون أن مستوى أوميغا 3 في الدم يمكن أن يكون مؤشراً على طول العمر.

ونقل موقع «Eat This»، عن اختصاصية التغذية كيم روز-فرانسيس أن أكبر فائدة لأوميغا 3 هي تقليل الالتهابات، وأن تناول أطعمة غنية بها مثل السلمون وبذور الكتان والتونة والماكريل وبذور الشيا، يساعد في السيطرة على الالتهابات في الجسم.