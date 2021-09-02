طرق تقودك إلى السعادة

القاهرة (الاتحاد)

كشف تقرير اجتماعي نشره موقع «Inspiring Tips» بعض الطرق التي تساعدك على السعادة الحقيقية:

لا تعتمد على آخرين

تذكر أن سعادتك لا تعتمد على أشخاص آخرين، حاول أن تكون سعيداً حتى لو كنت وحدك، ولا يعني ذلك عدم سعادتك مع أصدقائك أو شريك حياتك، فقط حاول إيجاد طرق لتكون سعيداً دون الاعتماد على الآخرين.

الاستقرار

من الصعب الشعور بالسعادة الحقيقية إذا لم تكن حققت الاستقرار في حياتك، عليك أن تشبع احتياجاتك النفسية والأمنية أولاً حتى يمكنك السعي لتحقيق الاحتياجات الأعلى.

حافظ على صحتك

حتى وإن حققت السعادة بالفعل، ولكن لم تكن صحتك على ما يرام، فكل شيء حينها سيذهب سُدىً، اعتنِ بنفسك، وكن مسؤولاً عن صحتك.