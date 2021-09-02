ناطحات السحاب.. هل تضيء العالم ؟

ترجمة: عزة يوسف

كشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني «ZDNet» أن ناطحات السحاب قد تكون مزوداً رئيسياً للطاقة، مؤكداً أن تقنية الزجاج الشمسي، وهي عبارة عن مادة نافذة شفافة تسمح بمرور الضوء بشكل مناسب، تلتقط كذلك طاقة الشمس وتحولها إلى كهرباء، ويوضح التقرير أن العقبة الكبرى أمام استخدام الزجاج الشمسي هي الكفاءة، بحيث إنه في الوقت الذي تُحقق فيه الخلايا الشمسية عالية الأداء كفاءة بنسبة 25% أو تزيد عن ذلك، فإن الحفاظ على شفافية الزجاج تعني التضحية بكفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء.

وحسب التقرير طور فريق من الباحثين بجامعة ميشيغان، منتجًا من الزجاج الشمسي يوفر كفاءة بنسبة 15%، ويُتيح مرور 50% من الضوء بشكل كامل، وبحسب التوقعات الحديثة لولاية ميشيغان الأميركية، والتي تتوفر على ما بين 5 إلى 7 مليارات متر مربع من مساحة النوافذ القابلة للاستخدام، فإن هذه المساحة كافية لتشغيل 40% من احتياجات الطاقة الأميركية باستخدام منتج زجاجي شمسي.