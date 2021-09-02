طرح مخطوطة لآينشتاين تمهد لنظرية النسبية العامة للبيع

من المقرر أن تطرح إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين في مزاد بقيمة تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين يورو.

وقالت دار «كريستيز» للمزادات، في بيان، إنّ هذه القطعة هي من دون شكّ «أثمن مخطوطة لآينشتاين تُباع في المزاد».

وسيُقام المزاد في 23 نوفمبر المقبل في مقرّ «كريستيز» لحساب دار «أوغوت» الفرنسية.

والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ (سويسرا).

وقالت دار «كريستيز» إنه بفضل المهندس السويسري وصلت هذه «المخطوطة إلينا بأعجوبة تقريبًا. ولما كان آينشتاين عُني على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره».

وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 1905 معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.

وفي أوائل عام 1913، «انكبّ الزميلان على حلّ لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد»، بحسب «كريستيز».

وعندما اكتشف آينشتاين بعض الشوائب في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، إلّا أنّ بيسو احتفظ بها.

وقال أدريان لوجاندر، مدير قسم الكتب النادرة والمخطوطات في دار «كريستيز»، في بيان، إن «الوثائق العلمية الموقّعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، نادرة جدًّا».