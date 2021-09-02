رضا عبد السلام.. «فارس الإذاعة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

صاحب همة من طراز فريد، أثر قلوب مستمعيه بنبرة صوته المميزة في بداية الفقرات الإذاعية وجعل من جملة «إذاعة القرآن الكريم من القاهرة»، أيقونة إذاعية مسجلة بصوته العذب، تحدى كل الصعاب وحارب من أجل تحقيق حلمه الذي راوده منذ الطفولة، قدم خلال مشواره الإذاعي الممتد لأكثر من 30 عاماً، العشرات من البرامج الشهيرة منها «سيرة ومسيرة»، و«مع الصحابة»، ولديه 4 مؤلفات أدبية، ليصبح أول مذيع من أصحاب الهمم يتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم المصرية وينال لقب «فارس الإذاعة».

رضا عبدالسلام يمارس مهامه من مكتبه في الإذاعة

كشف الإذاعي المصري رضا عبد السلام لـ «الاتحاد»، أن بدايات دخوله الحقل الإعلامي لم تكن ممهدة ومفروشة بالورد، وظلت الأبواب موصدة أمام حلم الطفولة 3 سنوات، إلا أن التقى الراحل حلمي البلك رئيس لجنة اختبار المذيعين ورئيس شبكة صوت العرب، وخلال لقائه معه قال: (أعلم أنه تم رفضي من قبل، وأنني لا أطلب منك سوى اختباري) وبالفعل اجتاز كافة الاختبارات حتى إنه يتذكر الأسئلة الشفهية منها عن الأعمال الأدبية وليام شكسبير، ولماذا لقب حافظ إبراهيم بشاعر النيل؟، وأثلج صدره، وتحقق حلمه بعد اعتماد أوراقه «يقبل مذيعاً للهواء بإذاعة القرآن الكريم».

ويضيف رضا عبد السلام: عند ذهابي لاستلامي العمل، توجهت إلى رئيس مذيعي القرآن الكريم، وعندما شاهدني للمرة الأولى مازحني قائلاً: «أنت جاي تشتغل إيه»، أعلم أنك اجتزت الاختبارات، وحصلت على العلامات كاملة، ولكن يوجد عقبة في كيفية استجابتك للتواصل مع مهندسي الصوت والميكروفون بسبب إعاقتك، جاوبته قائلاً هذه مسؤوليتي، وذهبت إلى مهندس التشغيل المسؤول عن الأستوديو، وطلبت منه وضع كافة الأزرار واحداً بجوار ركبتي، والآخر أسفل قدمي، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل من دون أي أخطاء أو أعطال هندسية.

التطوير

وحول رده عن استفسارات المستمعين بعدم فهمم الجيد لمحتوى بعض البرامج بإذاعة القرآن الكريم بسبب اعتمادها في اللغة العربية الفصحى كلغة حوار، أوضح عبد السلام، نسعى دائماً في إذاعة القرآن الكريم عن استخدام العربية الفصحى الأقرب إلى العامية، وأن هذا التقعر الذي يخرج الناس من الاهتمام بإذاعة القرآن الكريم أمراً محل الدراسة، ولكن نهج إذاعة القرآن الكريم هي الدمج بين اللغة العربية الفصحى والعامية في محاولة منا الحفاظ على هواية اللغة العربية ولغة القرآن الكريم من جهة، ومن جهة أخرى تكون أقرب للمستمعين.

أما عن خطة تطوير برامج إذاعة القرآن الكريم بالمرحلة المقبلة، فكشف عن أن إذاعة القرآن الكريم تقوم على جناحين رئيسيين الأول الأصالة وتتمثل في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعلوم الإسلامية، والثاني متمثل في التراث والمعاصرة ونشر الفكر الإسلامي المتجدد.

وأضاف رضا أن إذاعة القرآن الكريم ستشهد خلال المرحلة المقبلة تطوراً كبيراً بخطة برامجية جديدة، من حيث نوعية البرامج المقدمة عبر أثيرها التي تتناسب هذا العصر الرقمي وتوجيه الاهتمام الأكبر إلى فئه الشباب، كما سيكون الأمام أحمد الطيب شيخ الأزهر حاضراً ببرنامجه اليومي والذي من المقرر انطلاقه قريباً، أملاً أن تكون الإذاعة في أبهى صورة إذاعية وإعلامية، وأن يصل الإسلام الوسطي الذي نستقيه من مصادره الأصلية إلى العالم أجمع، كما أوضح أنه سيستمر في تقديمه برنامجه «سيرة ومسيرة»، والذي يحاور فيه رواد العلم والثقافة والدين.

رضا عبد السلام مع أسرته

الإمارات.. ثقافة وأصالة

وجه رضا عبد السلام، رسالة إلى دولة الإمارات عبر «الاتحاد»، بأنها بلد جميل تشع منه الثقافة والأصالة والمعاصرة، متمنياً أن تكون الدولة في عزة وتقدم وازدهار، وأثنى على تجربتها الرائدة في تمكين ذوي الهمم من الانغماس في المجتمع والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، ما جعل العالم مؤخراً يتخذ التجربة الإماراتية منهجاً حياتياً في كافة الأمور المتعلقة بذوي الهمم، وهذا ما يعكس ثقافة دولة الإمارات الإنسانية والحضارية.

قراء ومبتهلون

حول المعايير في كيفية اختيار القراء والمبتهلين بإذاعة القرآن الكريم، أوضح رضا أن هناك لجنة متخصصة لديها معايير واضحة وثابتة وأعضاؤها تغطي كافة العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، سواء علوم القراءات، أو علوم اللغة، أو علوم النغم المعروفة بالطبقات الموسيقية، بالإضافة إلى ممثل من الإذاعة، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بقبول القراء والمبتهلين للعمل في إذاعة القرآن الكريم.

رسالة إلى أصحاب الهمم

عن رسالته إلى أصحاب الهمم يقول رضا عبد السلام، على كل صاحب همة ألا يجعل من ظروفه الخاصة عقبة في تحقيق حلمه، وأن يتسلح بالعلم والإرادة والإصرار والعزيمة، وأن يبذل جهداً مضاعفاً في تحقيق ما تريده، ولا يقف مكتوف الأيدي منتظراً تعاطف أقرانه بالمجتمع معك، مضيفاً :على المجتمع أن يكون رفيقاً ويمنحهم الفرصة الكاملة في تحقيق ذاتهم وتطوير قدراتهم، وتفعيل دمجهم المجتمعي، وإشراكهم في مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبلهم لعيشوا حياة كريمة بكامل الحقوق والوجبات.