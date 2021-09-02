«مندولا».. العود الإيطالي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

مندولا.. آلة موسيقية وترية، يعود تاريخ صنعها إلى عدد من المدن الإيطالية، وأصبحت من الآلات الشهيرة التي تم تطويرها بعد ذلك في القرن الـ18، إلى المندولين.

تشبه العود، وتستخدم في الغالب لعزف المقطوعات الفردية، وتتكون من 4 مسارات مزدوجة من الأوتار، ويبلغ طولها الذي تغطيه الأوتار 42 سنتيمتراً، وتصدر عنها ألحان حادة مثل الكمان.

تعزف المندولا عادة عن طريق اليد بوساطة ريشة، وتسمح الأوتار المزدوجة بتنفيذ تقنية استمرارية العزف تسمى «التريمولاندو»، وهي نقر متكرر وسريع للريشة على مسار وتر واحد.

تستخدم المندولا عادة في موسيقى الفولك الإيطالية، وتعزف عليها أحياناً في الموسيقى التقليدية الإيطالية، على عكس المندولين الأوكتاف الذي يعزف عليه أنواع مختلفة من الموسيقى.

قام بعض الموسيقيين الإيرلنديين ومنهم «أندي إيرفين» بتبديل أوتار مندولا التينور بأوتار مندولين لأنها أفضل في العزف، وضبطها بتشكيلة «فا- دو-صول-دو»، وأعلى ببعد واحد من «صول-ري-لا-ري» بحيث أن لوحة تقسيمات المندولا تزيد بتقسيمين عن المندولين.

ومن أشهر عازفي مندولا، Attila the Stockbroker، وهو عضو رئيسي في فرقة Barnstormer، الذي يستخدم مندولا كهربائية كآلته الرئيسة في العزف، كما يستخدمها عازف القيثارة أليكس لايفسون في فرقة Rush في عدد من أعماله الموسيقية، ويمكن استخدام مندولا في أوركسترا تجمع عائلة المندولين، وهي «المندولين» و«المندوتشيلو» و«المندوبيس».