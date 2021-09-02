مركز الشباب العربي يعرض مهارات البودكاست

أبوظبي (الاتحاد)

التقت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، عبر تقنية الاتصال المرئي بـ 100 شاب وشابة من أعضاء البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي، حيث تعرّف المنتسبون من 18 دولة إلى العوامل التي أهّلت منصة أنغامي للنمو والتوسع في مجال المحتوى الرقمي المسموع، وكيفية تحقيق الانتشار السريع والواسع باستخدام الأجهزة المتحركة الذكية في تحويل فكرة المنصة إلى واقع.

تتواصل فعاليات «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي» الذي أطلقه مركز الشباب العربي لتأهيل الشباب والشابات بأحدث المهارات الاحترافية التي يحتاجونها لصناعة المحتوى الرقمي المسموع والبودكاست.

شما المزروعي

إثراء المحتوى

وصرّحت معالي شما المزروعي قائلة: إن المواهب العربية الصاعدة في مختلف المجالات وخاصة مجال المحتوى الإبداعي قادرة على تلبية حاجة ملحّة إلى محتوى عربي متميز، ولاسيما إذا توفرت لها البرامج التدريبية التخصصية والمصممة بالتعاون مع الخبراء.

التخطيط أولاً

وقال إيلي حبيب المؤسس الشريك لمنصة أنغامي: الأهم دائماً في نجاح مشاريع المحتوى الإبداعي إعداد استراتيجية متكاملة وخطة عمل تضم العناصر الأساسية لإطلاق فكرة أو مشروع، كمنصة بودكاست مثلاً. كما إن التخطيط الجيد والبحث عن الموضوعات التي تهم المتلقي واستخدام الأدوات والتقنيات التي تجذبه، تشكل عوامل نجاح المشروع الإبداعي.

إيلي حبيب

دعم الموهوبين

بدوره، ذكر إيدي مارون المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لـ «أنغامي» أن المنصة نشأت بطاقات شبابية وأفكار جديدة واستفادت من الدعم للانطلاق والنمو والنجاح، ويجري العمل على دعم الشباب في العالم العربي ومساعدة الموهوبين والمبدعين على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع.

مراحل

بعد اكتمال المرحلة الأولى من البرنامج الذي يتضمن إنتاج البودكاست الناجح، تأسيس استوديو تسجيل في المنزل، فنون التعليق الصوتي وإعداد حلقة بودكاست، يحصل المتأهلون للمرحلة الثانية على استشارات فردية مع الخبراء، حول كيفية إعداد تطوير الإنتاج التقني ووضع خطة النشر والتسويق.

إيدي مارون

تدريب

يساعد البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي أعضاءه عبر دورات متخصصة، على مهارات صناعة البودكاست والمدونات الصوتية، وكيفية إنتاج المحتوى وبناء منصات خاصة بهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 10 شركاء متخصصين في صناعة البودكاست والتدوين الصوتي.

ويسهم اللقاء مع الخبراء في صناعة المحتوى وإدارة منصاته في تعزيز خبرات الأعضاء ومساعدتهم على تخطيط مشاريعهم المستقبلية في مجال إنتاج المحتوى الرقمي الإبداعي، ولاسيما البودكاست الذي يسجل إقبالاً متنامياً في المنطقة العربية والعالم.

مشاركات

تشارك في البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي مواهب من الإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عُمان، مصر، المغرب، الجزائر، اليمن، موريتانيا، الصومال، جزر القمر، لبنان، الأردن، السودان، العراق، سوريا، فلسطين وتونس.