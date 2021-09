«اعثر على بطلك» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس على جزيرة ياس رحلة العرض الترفيهي لأشهر قصص «ديزني» المليئة بالمغامرات البطولية مع «ميكي ماوس» و«ميني ماوس» و«دونالد دك» و«جوفي»، في استعراض «اعثر على بطلك» وتستمر في «الاتحاد أرينا» حتى 11 سبتمبر الجاري، مع تطبيق أفضل الشروط الوقائية لضمان السلامة العامة.

وشهد العرض الأوّل ظهور «موانا» في جولة مليئة بالشجاعة إلى مناطق مجهولة مع «ماوي» في سعيها لإنقاذ جزيرتها لتصبح مستكشفة، إلى جانب الأختين «آنا» و«إلسا» ورجل الثلج المضحك «أولاف» وقدموا أشهر أغنياتهم Let it Go وIn Summer. واصطحب «سبستيان» وفرقته الزوار في رحلة غوص مذهلة إلى أعماق البحار، أثناء تقديمهم «أرييل» بطابع مستوحى من فترة الثمانينيات. وظهر السكان المشاغبون في رحلة من داخل «سناجلي داكلينج»، عند زيارة «رابونزل» بصحبة «فلين رايدر» لاستكشاف العالم والأضواء العائمة.

أما المحطة المثيرة، فكانت مع مغامرات «بيل» في «حكاية قديمة قدم الزمن»، وهي العبارة الشهيرة التي تتقدم أشهر أغاني «ديزني» الحالمة. وجاءت أغنية «كن ضيفي» وسط مشهد التزلج وأداء مذهل لخدم الوحش في هيئة أدوات منزلية مسحورة.

وشهد «الاتحاد أرينا» تغيرات كبيرة ليحاكي عالم «ديزني» الساحر ويتناسب مع فناني الأداء وطاقم العمل لدى «ديزني» الذي وصل إلى أبوظبي من مختلف أنحاء العالم، وهم يعملون بجد لإتقان الألعاب البهلوانية ومهارات التزلج عالمية المستوى.