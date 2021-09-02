كيف يتخلّص المشاهير من التوتر ؟

ترجمة: عزة يوسف

يلجأ الكثير من المشاهير إلى ممارسة التأمّل بهدف التخلّص من القلق والتوتر والتعامل مع الحقائق الحياتية القاسية، وفقاً لموقع The Things.

إلين دي جينيريس

تدرك مقدِّمة البرامج الحوارية إلين دي جينيريس أهمية التأمّل لتجاوز الأفكار السيئة، وذكرت أنها بدأت تمارسه بشغف منذ نحو عام.

ليدي غاغا

كشفت ليدي غاغا أنها تمارس التأمّل، لأنه يساعدها على التعامل مع الآلام المزمنة والمشاكل الذهنية. وتتبنى الإيجابية والقراءة كجزء من رعايتها لصحتها النفسية والعقلية.

أوبرا وينفري

أكدت أوبرا وينفري أهمية ممارسة التأمّل، وذكرت أنها خضعت لتجربة تأمّل لمدة 21 يوماً عام 2020 مع ديباك شوبرا، وهي تفضِّل التأمّل قبل الشروق عن أي شيء آخر.

بيونسيه

ذكرت بيونسيه أنها تعتني بنفسها من خلال التأمّل والتخيّل وتمارين التنفّس والوخز بالإبر.

هيو جاكمان

قال هيو حاكمان في حوار، إن التأمّل غيّر حياته، وهو يمارسه منذ 15 عاماً، وأوضح أن معظم إبداعاته نشأت من التأمّل التجاوزي.

هوارد ستيرن

أوضح هوارد ستيرن أنه تعرّف على التأمّل من خلال والدته، التي لجأت له لمساعدتها على تجاوز الفترة العصيبة التي مرت بها بعد وفاة شقيقتها.

جينيفر لوبيز

تحدثت جينيفر لوبيز عن ممارستها بانتظام للتأمّل، فهي تحب أن تخصص بعض الوقت للتواصل مع نفسها.

جادا بينكيت سميث

بدأت جادا بينكيت سميث رحلتها اليومية مع التأمّل عندما أدركت أنها تعتني بالجميع من حولها وتضع رفاهيتهم قبل رفاهيتها.

جيري ساينفيلد

عام 2013، كشف جيري ساينفيلد أنه يمارس التأمّل التجاوزي منذ 41 عاماً، وأنه كان يعاني من حَب الشباب بشكل رهيب، وقد اختفى بمجرد أن بدأ في التأمّل.

كلينت إيستوود

عام 2011، كشف كلينت إيستوود أنه يمارس التأمَل التجاوزي منذ 40 عاماً، معتبراً أنه أداة رائعة للتخلَص من التوتر.