خيمة بدوية في «قصر الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

يدعو فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي ضيوفه من السيّاح والزوار مع عودة الحياة تدريجياً والالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان السلامة العامة، إلى استكشاف الثقافة المحلية وتراثها الغني المستمد من عبق التاريخ، والاستمتاع بأروع التجارب الثقافية التراثية التي تروي علاقة خالدة تجمع بين التصاميم المعمارية والهندسية المتميّزة والعادات والتقاليد الإماراتية العريقة.

ويُعد التنزه في أرجاء «القصر»، تجربة غنية لما فيه من مرافق تعكس الضيافة العربية الأصيلة بأبهى صورها. ويحظى ضيوف قصر الإمارات بفرصة مثالية للاستمتاع بالمشاهد الخلابة لشاطئه الخاص الممتد على مسافة 1.3 كم، خلال تجربة ركوب الإبل وقت الغروب مع الاسترخاء أثناء احتساء فنجان من القهوة العربية والتمور التي يقدمها رعاة الإبل في الخيمة البدوية.