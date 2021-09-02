إطلاق أول بعثة أبحاث تجارية إلى الفضاء

قالت شركة "فيرجن جلاكتيك" القابضة للسفر في الفضاء، اليوم الخميس، إنها ستطلق أول بعثة أبحاث تجارية أطلقت عليها اسم "يونيتي 23" بالاشتراك مع القوات الجوية الإيطالية.

وحددت الشركة أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر موعداً لإطلاق الرحلة التي ستحمل ثلاثة من أفراد سلاح الجو الإيطالي ومجلس الأبحاث الوطني ومقره العاصمة الإيطالية روما بتذاكر سفر مدفوعة.

وسيدرس أفراد الطاقم الأثر على جسم الإنسان مع خروجهم من نطاق الجاذبية إلى الفضاء وسيقدمون رؤية متعمقة لنظم وتكنولوجيات السفر المستقبلي للفضاء.

تأتي البعثة بعد أول رحلة تجريبية مأهولة للفضاء تنظمها الشركة في يوليو الماضي.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادي الأميركية في انحراف بمسار الهبوط في الرحلة التي قام بها الملياردير ريتشارد برانسون للفضاء في يوليو.

كانت الشركة قالت، في ذلك الوقت، إنها تعتزم إطلاق رحلتين تجريبيتين أخريين على الأقل قبل أن تبدأ رحلاتها التجارية المنتظمة في 2022.