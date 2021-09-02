بعد إثارتهما الجدل.. تصالح مطربي المهرجانات شاكوش والبحراوي

شعبان بلال (القاهرة)

بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تصالح مطربا المهرجانات الشعبية في مصر حسن شاكوش ورضا البحراوي، عبر نشر مقطع فيديو لهما على فيسبوك.

وعلق حسن شاكوش على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك بقوله:«اعتذار رسمي من النجم رضا البحراوي لجمهور حسن شاكوش وأهل حسن شاكوش ولاد منطقتي بولاق الدكرور بلدي وأهلي وجميع محافظات مصر وبعتذر لبلدي الثانية طنطا».

وتبادل شاكوس وبحراوي خلال مقطع الفيديو المصافحة والتأكيد على التصالح بينهما، مؤكداً اعتذارهما لما صدر عنهما من تصريحات أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية في مصر.

وتابعا خلال مقطع الفيديو:«احنا بنتأسف للجمهور الغالي على إلى صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل على خير، واحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر».

وقررت نقابة الموسيقيين المصرية، أمس، وقف المطرب الشعبي حسن شاكوش ورضا البحراوي عن ممارسة المهنة وذلك لمدة شهر كامل لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق ولم يكن أبدًا هادًا أو داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة.

وبدأت الأزمة عندما خرج مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش للهجوم على رضا البحراوي المطرب الشعبي، وذلك خلال إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي، ليرد الأخير في فيديو لايف بأغنية تحمل معاني التنمر ضد شاكوش.