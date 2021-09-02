نوال الزغبي لـ «الاتحاد»: أبحث عن أغنية خليجية

مراد اليوسف (دبي)

أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لـ«الاتحاد» أنها تبحث دائماً عن أغنيات خليجية جديدة، مؤكدة عشقها لهذا اللون الذي يحمل إيقاعاً مميزاً. وقالت: في كل ألبوم أسعى لتقديمه أبحث عن اللون الخليجي، فأنا نجحت بهذه الأغنيات وتميزت بمجموعة كبيرة منها بفضل الجمهور، وآخرها الأغنية الجديدة «عليه ابتسامة» من إنتاج روتانا، كلمات الشاعر محمد القاسمي وألحان أدهم وتوزيع مهند خضر.

وأوضحت نوال أنها أحبت تقديمها بالشكل الموسيقي المودرن مع مجموعة من الآلات الغربية التي قام بتنفيذها الموزع الموسيقي مهند خضر. وذكرت أن الأغنية تخطت حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة، ونالت إعجاب الجمهور الخليجي والعربية.

وكانت نوال الزغبي قدمت حديثاً أغنية من اللون المصري بعنوان «ارقص» من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، وحققت حتى الآن أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وقبلها فيديو كليب لأغنية «عقلي وقف» من إخراج فادي حداد، كلمات أحمد حسن وألحان أحمد زعيم، وهي أيضاً من اللون المصري.