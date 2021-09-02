وفاة الفنان ماهر سليم صاحب شخصية زيكا الكرتونية

شعبان بلال (القاهرة)

توفي الفنان المصري ماهر سليم، صاحب شخصية زيكا في المسلسل الكرتوني الشهير بوجي وطمطم، بعد صراع مع المرض. وأعلن الخبر صديقه الممثل المصري منير مكرم، عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك، ليتفاعل الجمهور مع الخبر ويتداولوا لقطات من أشهر أعماله. من جانبه، أعرب نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي عن حزنه الشديد لفقدان الفنان ماهر سليم، واصفًا إياه بالفنان المحترم والمخلص لفنه، فقد كانا زملاء في معهد الفنون المسرحية، معلنًا موعد الجنازة الذي يحين اليوم الخميس، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ومن المقرر أن يدفن جثمان الراحل في مقابر الأسرة على طريق مدينة الفيوم. ولم يكن سليم فنانًا فقط، بل شغل بعض المناصب الإدارية في المسرح المصري، وأهمها مدير مسرح الطليعة، وبعدها كان رئيسًا للبيت الفني للمسرح وذلك عام 2013. وتعاون الراحل مع المخرج العالمي يوسف شاهين، بعدما شاهده يؤدي أحد الأدوار على مسرح الطليعة، ليشاركه بعض الأعمال الهامة في مسيرته الفنية، وأهمها فيلم إسكندرية كمان وكمان، ثم توالت الأعمال، حيث أكد في حوار سابق أن يوسف شاهين كان يضع اسمه في أي عمل فني يقبل على إخراجه، وأكمل المسيرة من بعده مع المخرج خالد يوسف. أما آخر أعمال الراحل، فكانت الفيلم الكوميدي وقفة رجالة، الذي تشارك فيه مع الفنان ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، وأمنية خلال، ولاقى نجاحًا جماهيريًا واسعًا.