جزيرة ياس تستضيف نجم بوليوود أريجيت سينغ

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة بورتفوليو لتنظيم الفعاليات (بي إم إي)، عن استضافة حفلٍ موسيقي يحييه مغني بوليود الشهير أريجيت سينغ، في «الاتحاد أرينا»، يوم السبت 19 نوفمبر المقبل.

وتتيح الوجهة لعشاق النجم البوليودي الفرصة لتمديد إقامتهم على الجزيرة عند شراء باقة الإقامة المتوفرة على الموقع الإلكتروني yasisland.ae، ليحظوا بتجربة استثنائية، وعطلة نهاية أسبوع مميزة، من خلال حجز إقامة في أحد فنادق جزيرة ياس الرائدة، حيث سيتسنى لهم زيارة معالم جزيرة ياس ومنتزهاتها الترفيهية مثل عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام عالمية المستوى والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للجزيرة www.yasisland.ae.

وتأتي زيارة سينغ، أحد أكثر المغنين تنوعاً في العصر الحديث، إلى جزيرة ياس بعد غيابٍ دام 5 سنوات عن العاصمة الإماراتية ليحيي حفلاً في أكبر وأحدث وجهة ترفيه داخلية في الشرق الأوسط.

وسيؤدي المغني والمؤلف الموسيقي الذي ارتبط صوته بالسينما الهندية، باقةً من أشهر أغانيه مثل «توم هي هو» و«كابيرا» و«آي ديل هاي مشكل»، ويرافقه على المسرح مجموعة من العازفين العالميين.

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نتطلع من خلال هذه الفعالية المميزة لإعادة إحياء الفعاليات والحفلات الموسيقية في العاصمة الإماراتية ضمن أجواءٍ صحيةٍ وآمنة. ووقع اختيارنا على أريجيت سينغ لإحياء الحفل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، باعتباره فناناً لامعاً لطالما ألهم عشاقه من خلال عروضه الرائعة.