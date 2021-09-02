حديقة أم الإمارات تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت حديقة أم الإمارات الوجهة الترفيهية الرائدة في قلب العاصمة أبوظبي، موقعها الإلكتروني الجديد كلياً www.ummalemaratpark.ae، والذي يتميز بتصميم حديث ومتطوِّر يعزِّز تجربة المستخدمين ويمكِّنهم من تصفحه بسهولة ويسر، إضافة إلى الاستفادة من باقة المزايا الرقمية كحجز وشراء تذاكر الدخول وحجز الأماكن لإقامة واستضافة الفعاليات، وسواها من الخدمات الأخرى.

ويأتي تطوير وإطلاق الموقع الجديد لحديقة أم الإمارات ليعكس جهود القائمين عليها في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة، لتوفير تجارب رقمية رائدة تتكامل مع التجارب الترفيهية العائلية والمتنوعة التي تلبي كافة احتياجات زوارها وضيوفها.

ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد بواجهة سهلة الاستخدام تقدم تجربة سلسلة تشمل باقة من الخدمات الرقمية المتنوعة التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر، سواءً للزوار أو للشركات والمؤسسات.

وتقدم الحديقة تجربة تصفح تفاعلية من خلال محتوى مكتوب ومرئي يتضمن معلومات وتفاصيل حول مرافق ومعالم الحديقة والمطاعم والأنشطة والتجارب والإعلانات والفعاليات التي تقام فيها.

ويضم الموقع الإلكتروني باقة من النماذج والإرشادات ذات الصلة للسياح ووسائل الإعلام المحلية والعالمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمي الأحداث، بما يحقق تجربة آمنة وممتعة. وتشمل هذه النماذج لوائح وإرشادات التصوير، الباقات التعليمية، الفعاليات، الموافقات الإعلامية، بالإضافة إلى توافر معلومات ومصادر مخصصة لوسائل الإعلام.