أطعمة تنشط عقلك في الصباح

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في وجبة الفطور من أجل تحفيز الدماغ.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه يصعب على الجسم بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة، العودة إلى الإيقاع اليومي الذي كان يتبعه في أيام العمل، لذلك هو بحاجة إلى مساعدة.

ووفقاً لها، يمكن تنشيط الجهاز العصبي منذ الصباح بمساعدة أطباق معينة من الطعام.

وتقول، "يجب أن تحتوي أطعمة وجبة الفطور على مجموعة فيتامين B. وهذه الفيتامينات موجودة في خبز الحبوب الكاملة وخبز الجودار، وفي العصائد. هذه الفيتامينات هي مواد "منشطة" للجهاز العصبي بكامله، فمن دونها لن تتم عملية التمثيل الغذائي. لذلك يجب أن تكون هذه المواد أساس وجبة الفطور للأطفال والبالغين على حد سواء".

وتنصح الخبيرة، بتناول البيض بانتظام في وجبة الفطور، لأنه يساعد على "تحفيز" الدماغ واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.

وتقول، "هناك أطعمة تؤثر إيجابياً في الوظائف الإدراكية للدماغ. والبيض في مقدمة هذه الأطعمة وخاصة صفار البيض، لأنه يحتوي على مادة الكولين التي هي مقدمة لمادة أسيتيل كولين. ومادة أسيتيل كولين هي ناقل عصبي يضمن انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية. أي مسؤولة عن الفترة بين ما نفكر به وما نقوله. ويساعد على ايجاد الكلمة المناسبة وتذكر التعريف الصحيح. لذلك فإن تناول البيض في وجبة الفطور أمر مهم وقرار صائب".