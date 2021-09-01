أخيراً.. الأميرة ماكو تدخل القفص الذهبي نهاية العام

طوكيو (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الأميرة اليابانية ماكو على وشك الزواج من صديقها كي كومورو، بعد سنوات من الاعتراضات والتحديات والمشاكل.

ونقلت وسائل إعلام يابانية، من بينها وكالة كيودو للأنباء عن مصادر مطلعة أن حفل زفاف الشابين البالغين من العمر 29 عاماً سيقام قبل نهاية العام، ولكن من دون الاحتفالات الإمبراطورية التقليدية المعتادة.

وبموجب القانون الياباني، فإن زواج ماكو من شخص من خارج الأسرة الإمبراطورية سيجعلها مواطنة عادية. ورجحت تقارير أن يعيش الزوجان الشابان في الولايات المتحدة بعد الزواج.