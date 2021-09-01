متحف إيرميتاج يبيع مقتنياته بـ«الرموز»

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

أعلن متحف إيرميتاج الروسي عن البدء في بيع رموز غير قابلة للاستبدال «إن إف تي»، للأعمال الفنية العديدة التي يزخر بها.. وانطلقت عملية البيع العامة أمس الأول بالشراكة مع منصّة «باينانس ان اف تي»، وتستمرّ إلى السابع سبتمبر الحالي.. ورموز «إن إف تي» هي صكوك رقمية مزوّدة بشهادة أصالة غير قابلة للانتهاك، وقد شهدت إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة في أوساط هواة الجمع، وبلغت أسعار البعض منها ملايين الدولارات.. ويعرض المتحف للبيع بالرموز لوحة «العذراء المرضعة» لليوناردو دا فينتشي و«جوديث» لجورجونه و«الليلك» لفنسنت فان جوخ.