انطلاق مهرجان البندقية السينمائي

البندقية (رويترز)

انطلق مهرجان البندقية السينمائي أمس، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، الذين عزف معظمهم عن المشاركة في العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، في وقت يتطلع خلاله قطاع السينما للخروج من أزمة كبرى أحدثتها حالة الطوارئ الصحية.. ويأمل المنظمون أن تساهم الإجراءات الوقائية المشددة في نجاح فعالياته التي تستمر 11 يوما.. وتفتح دور العرض أبوابها بنصف طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن استحداث جدار لحجب البساط الأحمر عن الحشود التي تجمعت للفوز بتوقيعات النجوم.. وألزم المهرجان المشاركين والحضور بحيازة بطاقة مرور صحية، أو تقديم فحص سلبي يثبت الخلو من الفيروس.