«تحقيق أمنية» تدعو للأمل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن إطلاق حملتها التوعوية «الأمل هو الأساس»، والتي تستمر على مدار سبتمبر الجاري لدعم الأطفال المُصابين بمرض السرطان وتحقيق أمنياتهم، حيث تتّحد جهود العالم خلال هذا الشهر للتوعية بخطورة سرطان الأطفال والدعوة للتصدّي له. وتعتمد المؤسسة في نشر هذه الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، لتعريف الجمهور بأهدافها الإنسانية النبيلة وتعزيز تفاعلهم لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى، وإحياء مشاعر التفاؤل من جديد في قلوبهم وقلوب عائلاتهم التي تتطلّع إلى بصيص أمل.

وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لـ «تحقيق أمنية» قائلاً: يُعتبر مرض السرطان أحد الأسباب الرئيسة لوفاة الأطفال، ومن المؤسف أن نشهد سنوياً ازدياد الحالات التي تتطلّب علاجاً كيماوياً، وعلاجاً إشعاعياً داخل المستشفيات. وتحدّث عن أهمية العامل النفسي للأطفال الذين يُعانون من العزلة على أسرّة المستشفيات بعيداً عن الحياة الطبيعية واللعب مع أقرانهم، مشيراً إلى أن الأبحاث العالمية أثبتت أن تحقيق أمنية الطفل المريض يحمل معه قيمة علاجية عالية، ويُسهم في الحفاظ على سلامته البدنية والعاطفية والإسراع في شفائه، وذلك عبر تشجيعه على مواصلة رحلة العلاج وتحمّل آلامها.