«سيدة البحر» على «نتفليكس»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد تحقيقه نجاحات باهرة في المهرجانات وحصد الجوائز وعرضه في دور السينما بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، سوف يُعرض الفيلم الروائي الطويل «سيدة البحر» من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي» على منصة البث العالمية الشهيرة «نتفليكس». وسيكون بإمكان عشاق الأفلام الخيالية الساحرة مشاهدة الفيلم في مختلف أنحاء العالم، حيث انضم إلى قائمة الأفلام التي أنتجتها «إيمج نيشن أبوظبي»، وعُرضت على منصة «نتفليكس» العالمية، بعد «زنزانة» و«المختارون» ومسلسل «قلب العدالة».

ويدمج الفيلم الأسطوري الواقع بالخيال، ويسرد بالأبيض والأسود قصة رمزية لفتاة صغيرة تتحدى التقاليد المظلمة التي تتبعها قريتها، وتتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه، لتتمكن البطلة من اختيار مصيرها بنفسها. ويستكشف فيلم «سيدة البحر» قضية التغيير الواقع على دور المرأة في المجتمع، حيث وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بـ «الساحر والمبهر» الذي يزخر بالرمزية والإحساس، واعتبرته مجلة «فاريتي» من الأفلام المتفرّدة والمؤثّرة، وأشادت به صحيفة «وول ستريت جورنال» كفيلم رائع يضيف لمسة جمالية جديدة إلى قضايا النساء.

يُذكر أن الفيلم عُرض في أكثر من 10 مهرجانات عالمية تنافسية، وحصد جائزة «فيرونا» المرموقة للفيلم الأكثر إبداعاً في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة في مهرجان أفلام السعودية، كما اختارته المملكة العربية السعودية للمنافسة على جائزة أوسكار 2021.