مصر.. أزمة فنية جديدة تنتهي بقرار من نقابة الموسيقيين



عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين المصرية إنه تقرر وقف المطرب الشعبي حسن شاكوش ورضا البحراوي عن ممارسة المهنة وذلك لمدة شهر كامل يبدأ من اليوم.

وأضاف المسؤول في نقابة الموسيقيين المصرية أن القرار جاء بعدما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق ولم يكن أبدًا هادًا أو داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة.

وبدأت الأزمة عندنا خرج مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش للهجوم على رضا البحراوي المطرب الشعبي، وذلك خلال إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي، ليرد الأخير في فيديو لايف بأغنية تحمل معاني التنمر ضد شاكوش.

وسبق وأثارت تصاريح الغناء لمغني المهرجانات أزمة وجدلاً كبيراً خاصة بعد رفض نقابة الموسيقيين السماح لهم بالغناء حتى في الأفراح خاصة مع عدم التزامهم بقواعد المهنة.