محمد عساف.. بالشمع

أبوظبي (الاتحاد)

انضم المطرب محمد عساف إلى قائمة المشاهير لدى الوجهة الترفيهية العالمية «مدام توسو دبي» من خلال مجسّم شمعي يمثله، وذلك في حفل خاص أقيم بالشراكة مع «عين دبي». وأعرب عن سعادته بهذا الحدث وبدخوله إلى واحدة من الـ 48 مقصورة الفاخرة لـ«عين دبي»، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع أكثر من 250 متراً.

وعلّق عساف قائلاً: يسعدني كثيراً أن يكون المجسّم الخاص بي موجوداً إلى جانب كبار الشخصيات العالمية والمحلية، وقد انبهرت بمدى التشابه الكبير بيننا.

وتم بذل جهد كبير في تصميم المجسّم الشمعي من قِبل أمهر النحاتين لدى «مدام توسو» الذين حضروا إلى دبي قبل بدء العمل مرة أخرى في لندن لتوثيق 500 من أدق القياسات، وأمضوا 3 أشهر في النحت وتركيب خصلات شعر حقيقية بدقة متناهية.

وقالت ساناز كولسرود مدير عام «مدام توسو دبي»: محمد عساف نجم لكل العالم العربي، ونترقّب حضور الضيوف للاطلاع على مجسّمه مع باقي الشخصيات الشمعية عند افتتاح الوجهة قريباً.